Nordwestmecklenburg Unbekannte stehlen einen Wohnwagen in Neuburg Von Anni Hintz | 27.02.2023, 13:17 Uhr

Bereits am Freitag, 24. Februar, wurde die Polizei in Wismar über den Diebstahl eines Wohnwagens in der Ortschaft Neuburg informiert.