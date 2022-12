Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Heizgerät löste tödliches Feuer in Greifswald aus Von dpa | 19.12.2022, 15:47 Uhr

Das Feuer in einem Reihenhaus in Greifswald, bei dem am Sonntag der 85-jährige Bewohner ums Leben kam, ist durch ein zusätzliches Heizgerät verursacht worden.