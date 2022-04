Polizei sichert Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Tank eines Gefahrgut-Transporters leck geschlagen Nach Unfall auf A20 pumpt Feuerwehr Diesel ab Von Frank Liebetanz | 26.04.2022, 08:31 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Jarmen hat in der Nacht zum 26. April den Dieseltank eines Gefahrgut-Lastwagens leer gepumpt. Der Lastwagen war in einer Baustelle auf der Autobahn 20 in Richtung Stettin bei einem Unfall zu Schaden gekommen.