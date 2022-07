Eine 57-Jährige kommt bei einem Rettungsversuch ums Leben. FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Mönchgut auf Rügen Frau rettet Jugendliche in Ostseebad auf Rügen - und stirbt in Klinik Von dpa | 30.07.2022, 10:02 Uhr

Nachdem sie gemeinsam mit einem weiteren Helfer zwei Jugendliche aus dem Wasser gerettet hat, ist eine Frau in einem Strandbad selbst in Not geraten und später im Krankenhaus gestorben.