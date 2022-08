Eine Autowerkstatt in Wahrstorf brennt. FOTO: Stefan Tretropp up-down up-down Großalarm in Wahrstorfer Autowerkstatt Traktorrad geht bei Schweißarbeiten in Flammen auf Von Stefan Tretropp | 07.08.2022, 22:01 Uhr | Update vor 7 Min.

In Wahrstorf wenige Kilometer südlich von Rostock ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einer Autowerkstatt war bei Schweißarbeiten an einem Traktorrad ein Brand ausgebrochen.