Kreis Vorpommern-Greifswald Feuer in zwei leerstehenden Gebäuden in Wolgast Von dpa | 12.03.2023, 16:30 Uhr

Gleich zwei leerstehende Gebäude haben am Wochenende in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gebrannt. Die Ursache der Brände am Samstag gegen 11.15 Uhr und am Sonntag gegen 11.10 Uhr war noch unbekannt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das erste Feuer konnte die Feuerwehr demnach schnell löschen und ein Ausbreiten der Flammen sowie einen größeren Schaden verhindern.