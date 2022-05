Ackerbrände, zwei Feuer auf einer Rostocker Mülldeponie, Flammen im Wald bei Groß Laasch: Kaum Zeit zum Luftholen bleibt dieser Tage den Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Nahezu täglich werden sie zu neuen Großeinsätzen gerufen - Tendenz steigend.

Erst gestern rief ein Feuer auf einem Recyclinghof der Firma Veolia in Rostock mehr als 100 Feuerwehrleute mit rund 20 Fahrzeugen auf den Plan. Fälschlicherweise in der gelben Tonne entsorgte Lithium-Batterien sollen nach ersten Vermutungen das Feuer ausgelöst haben. Als die Plastikabfälle in der Sortieranlage geschreddert wurden, sollen die Batterien dazwischengekommen sein und in Kombination mit der Trockenheit durch Funken den Brand ausgelöst haben. Über dem Gelände des Entsorgers stieg eine riesige Rauchsäule auf, Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Noch heute sind mehrere Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz, um ein erneutes Ausbrechen des Feuers zu verhindern. Die letzten Glutnester sollen voraussichtlich im Laufe des Abends gelöscht sein. Brand in einer Recycling-Anlage rief 100 Feuerwehrleute mit rund 20 Fahrzeugen auf den Plan. Die Schadenshöhe kann laut Veolia-Sprecher Andreas Jensvold noch nicht genau benannt werden, liege aber im zweistelligen Millionenbereich. Die genaue Brandursache müsse nun ermittelt werden. Wegen der großen Hitze werde sich die genaue Brandursache aber wohl kaum noch feststellen lassen. Es sei möglich, dass auch das heiße Wetter den Ausbruch begünstigt habe. Brand in einer Recycling-Anlage rief 100 Feuerwehrleute mit rund 20 Fahrzeugen auf den Plan.

Nach Aussagen des Einsatzleiters Ralf Gesk sei es sehr schwer gewesen, das Feuer zu bekämpfen. Durch die Einsturzgefahr kamen die Kameraden nicht in das Werksinnere hinein - dort loderten nach wie vor die Flammen. Um den Brandherd effektiver bekämpfen zu können, kam auch ein Großtanker in Neu Hinrichsdorf zum Einsatz. Mit diesem schossen die Feuerwehrleute mit Löschkanonen etwa 30 Meter weit ins Innere der Halle. Allerdings, so führt Gesk weiter aus, konnte das Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Nun werde ein Prüfstatiker das Gebäude auf Standfestigkeit begutachten. Etwa 1.000 qm Müll, der auf dem Firmengelände der SRR Recycling GmbH in Rostock-Hinrichsdorf lagerte, war in Brand geraten. Das gestrige Feuer war nicht der erste Einsatz dieser Art in der Hansestadt. In den vergangenen Wochen war es dort mehrfach zu Bränden auf Recyclinghöfen und Mülldeponien gekommen. Vor drei Wochen brannte ein etwa 15 Meter hoher Metallschrott-Haufen im Industriegebiet Schmarl in Rostock. Anfang Juni gab es ein Feuer auf einer Deponie in Parkentin (Landkreis Rostock) und eine Woche zuvor bei Veolia, wo es auch jetzt wieder brannte. Für die Bekämpfung des Flammenmeeres forderte die Rostocker Feuerwehr auch Verstärkung aus mehreren Nachbargemeinden an.