Stavenhagen Einbruch in Hotel: Mitarbeiterin mit Pfefferspray attackiert Von Katharina Golze | 21.10.2022, 06:44 Uhr

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in einem Hotel in Stavenhagen bei Malchin eingebrochen. Die Tatverdächtigen flüchteten aus dem Hotel.