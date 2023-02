Die Täter gelangten vermutlich durch ein Fenster in das Haus. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv up-down up-down Polizei bittet um Mithilfe Einbruch in ein Einfamilienhaus in Pasewalk Von Anni Hintz | 15.02.2023, 06:19 Uhr

Am Dienstag kam es in im Hasengang in Pasewalk zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.