Landkreis Rostock Einbruch in Doberaner Münster: Geld und Weiteres gestohlen Von dpa | 10.05.2022, 09:24 Uhr

Unbekannte sind in den Münster in Bad Doberan (Landkreis Rostock) eingebrochen und haben Geld sowie eine Reihe von Gegenständen gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde der Einbruch in das Gotteshaus auf dem Klostergelände am frühen Morgen von einem Wachmann bemerkt.