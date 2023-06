Polizei sichert Unfallstelle Foto: Stefan Puchner7dpa/Archiv up-down up-down Unfall in Demmin Autofahrer verwechselt Gas mit Bremse und landet in Fluss Von Winfried Wagner/dpa | 05.06.2023, 15:03 Uhr

Der 71-Jährige brachte am Montag in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) anscheinend die Pedale in seinem Auto durcheinander.