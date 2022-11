Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Dachstuhl eines Hauses brennt in Ahrenshagen-Daskow Von dpa | 27.11.2022, 10:23 Uhr

Rund 200.000 Euro Sachschaden hat ein Feuer am Sonntagmorgen an einem Einfamilienhaus in Ahrenshagen-Daskow (Landkreis Vorpommern-Rügen) angerichtet.