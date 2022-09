Über den Brand eines Fahrrades im Bereich der Friedrich-Wolf-Straße ist die Wismarer Polizei bereits am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr informiert worden. Nach Angaben einer Frau waren drei Jugendliche mit Fahrrädern im Bereich der Berthold-Brecht-Sporthalle unterwegs.



Der älteste der drei Jugendlichen, etwa 16 Jahre alt, fuhr der Polizei zufolge im Stehen auf dem Mountainbike an der Frau vorbei. Dabei habe der Sattel des Rades gebrannt. Schließlich habe er das Rad vor dem Studentenwohnheim in der Friedrich-Wolf-Straße abgestellt. Da der Sattel des Rades auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erloschen war, beschädigte das Feuer ein dort angeschlossenes Mountainbike. Das Mädchen und die beiden Jungen entfernten sich mit zwei Fahrrädern in Richtung Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die beiden anderen Räder. Der Schaden liegt geschätzt bei 800 Euro.