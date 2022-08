Polizei FOTO: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Betrug Buch-Trickbetrüger legen 88-Jährige herein: 70.000 Euro weg Von Lisa Kleinpeter | 25.08.2022, 15:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Falsche Buchverkäufer haben eine 88-jährige Frau von der Insel Rügen hereingelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, büßte die Rentnerin bei dem Trickbetrug 70.000 Euro ein. Die Betrüger hätten der Geschädigten erzählt, dass sie deren angeblich wertvolle Buchsammlung gewinnbringend in der Schweiz verkaufen könnten. Die Frau bezahlte 70.000 Euro an die Betrüger, damit das klappt.