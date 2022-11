Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Brand eines im Umbau befindlichen Wohnhauses in Vorpommern Von dpa | 27.11.2022, 19:10 Uhr

Ein Feuer hat am Sonntagabend ein im Umbau befindliches Wohnhaus in Aschersleben (Vorpommern-Greifswald) in weiten Teilen zerstört.