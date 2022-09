Alkoholtest bei Verkehrskontrolle der Polizei Foto: Jens_Wolf up-down up-down Usedom Betrunkener Autofahrer schläft an roter Ampel ein Von Frank Liebetanz | 15.09.2022, 12:23 Uhr

Ein Autofahrer ist am frühen Abend des 14. September an einer roten Ampel in Zinnowitz eingeschlafen. Er war betrunken.