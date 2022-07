Symbolfoto FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Barth Hubschrauber fliegt verletzte Radfahrerin nach Unfall ins Hospital Von Frank Liebetanz | 14.07.2022, 13:20 Uhr

Bei einem Unfall am 14. Juli in Barth ist eine Radfahrerin so schwer verletzt worden, dass ein Hubschrauber sie in ein Krankenhaus brachte.