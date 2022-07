ARCHIV - Blick auf die bei einem Brand zerstörte Bootsanlage. Foto: Winfried Wagner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Winfried Wagner up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Aufräumarbeiten nach Bootsschuppen-Großbrand Von dpa | 13.07.2022, 10:04 Uhr

In Neubrandenburg haben die ersten Aufräumarbeiten nach dem Großbrand in einer Bootsschuppenanlage am Kulturpark begonnen. Wie ein Sprecher der Stadt am Mittwoch sagte, trägt eine Firma zuerst eine Bodenschicht auf einer benachbarten Wiese ab. Dort wurden Asbestfasern von zerstörten Dachplatten der Schuppen durch den Brand vor zehn Wochen hingetrieben. Dazu wurde das Ruinen-Gelände weiträumiger als bisher abgesperrt. Von Land aus sollen zudem vorsichtig erste Gegenstände aus dem mit Ölsperren gesicherten Wasserbereich geborgen werden.