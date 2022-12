Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Hohen Wangelin Arbeiter erleidet schwere Verbrennungen bei Schweißarbeiten Von dpa | 05.12.2022, 12:07 Uhr

Bei Schweißarbeiten in einem Baustoffbetrieb in Hohen Wangelin ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 32-Jähriger muss er Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.