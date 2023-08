Wie die Polizei mitteilt, ist es am Donnerstag in der Pasewalker Straße in Anklam zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Kind mit einem Fahrrad gekommen.

Weiterlesen: Motorradfahrer bei Unfall auf L191 schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß gestürzt

Der 13-jährige Junge befuhr gegen 12.20 Uhr in Begleitung einer 15-Jährigen mit seinem Fahrrad die Zuwegung Reeperstieg in Richtung Bahnhofstraße. Als sie den Kreisverkehr in der Pasewalker Straße erreichten, überquerten sie diesen in Richtung der Adler-Apotheke. Ein in die Pasewalker Straße fahrender Autofahrer übersah die beiden Radler und stieß mit dem Fahrrad des 13-Jährigen zusammen, so dass dieser stürzte.

Nach kurzem Halt weitergefahren

Nach Aussage des Jungen bzw. des Mädchens hielt der Autofahrer kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Der Junge wurde durch den Sturz leicht verletzt und erlitt insbesondere Schürfwunden an den Beinen. Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Auf Grund der Unfallumstände konnten der Junge und das Mädchen keine Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen. Daher bittet die Polizei in Anklam Personen, die zur Unfallzeit gegen im Bereich des Kreisverkehrs Pasewalker Straße/Reeperstieg/Bluthsluster Straße bzw. der Adler-Apotheke etwas festgestellt haben, was im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnte, sich bei der Polizei Anklam, Telefon 0 39 71 - 251 22 24, zu melden.