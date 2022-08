FOTO: Michael Bölsche Schwerer Unfall bei Laage Alkoholisierter Autofahrer fährt in Kritzkow fast frontal in Hauswand Von Verena Lukaschik | 06.08.2022, 13:06 Uhr

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr benachrichtigte die Bewohnerin eines Hauses in Kritzkow bei Laage den Polizeinotruf, dass ein Auto in ihre Hauswand gefahren wäre.