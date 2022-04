(Symbolbild) FOTO: Mia Bucher/dpa Elstal Zwei Motorradunfälle mit drei Verletzten im Landkreis Havelland Von Charlotta Sieve/dpa | 24.04.2022, 15:12 Uhr

Mit dem schönen Wetter sind auch in Brandenburg vermehrt Motorradfahrer unterwegs. Dabei kommt es auch zu Unfällen wie am Samstag in Elstal.