Vierjähriges Mädchen nach einer Familienfeier im Klempowsee ertrunken. FOTO: Susan Ebel Schock am Klempowsee in Wusterhausen/Dosse Vierjähriges Mädchen ertrinkt nach Familienfeier Von Susan Ebel | 18.05.2022, 06:12 Uhr

Am Klempowsee in Wusterhausen/Dosse ist am Dienstagabend ein vierjähriges Mädchen ertrunken. Das Drama spielte sich offenbar nach einer kleinen Familienfeier in der dortigen Gaststätte ab.