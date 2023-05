Nach zweijähriger Corona-Pause startete der Wikingermarkt in Schilde im vergangenen Jahr erstmals auf dem Gelände der Kulturscheune. Auch dieses Jahr Pfingsten sind dort die Besucher wieder willkommen. Archivfoto: Martina Kasprzak up-down up-down Mittelalter hautnah erleben Die Wikinger erobern das Gelände der Kulturscheune in Schilde Von Martina Kasprzak | 23.05.2023, 15:30 Uhr

Handel, Handwerk, Kampf und Musik - der Wikingermarkt in Schilde entführt die Besucher am Pfingstwochenende in das frühe Mittelalter. Das kann man alles erleben.