Der neu gebaute Spielplatz in Bad Wilsnack wird feierlich eröffnet. Im Bild (von links nach rechts): Lisa, Greta von der Kita Sonnenschein, Emil und Frida von der Kita Kreuz und Quer. In der zweiten Reihe: Peter Rollenhagen (Bauamtsleiter), Karsten Schulz (Ingenieur-Gesellschaft Perleberg) und Hans-Dieter Spielmann (Bürgermeister Bad Wilsnack). FOTO: Ismail Kul Bad Wilsnack Spielplatz im Gutshof feierlich eröffnet Von Ismail Kul | 12.06.2022, 09:34 Uhr

Der Spielplatz im Denkmalbereich in unmittelbarer Nähe der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack ist am Freitag eröffnet worden. Der Weg bis dahin war jedoch beschwerlich.