Der Prignitzer Wald besteht vor allem aus Nadelbäumen. Die Pflanzung von Laubbäumen würde dem Wassernotstand entgegenwirken. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Prignitzer Wälder in Gefahr Trockenheit gefährdet die Bäume, Waldumbau soll helfen Von Oguz Calli | 14.11.2022, 16:49 Uhr

Wassernotstand in Prignitzer Wäldern. Trockenheit gefährdet die Bestände. Nur ein Bündel an Maßnahmen kann den Wald retten. Welche das sind, erklärt Torsten Hennig vom Biosphärenreservat in Bad Wilsnack.