Flucht aus der Ukraine Mit „Chewie" in ein neues Zuhause

Chewbacca, benannt nach der aus Star Wars bekannten Figur, spendet nicht nur der aus der Ukraine geflohenen Lena Trost. Mit den beiden kamen noch drei weitere Frauen nach Deutschland.

16 Tage haben sie den Krieg in der Ukraine miterlebt. Am 17. Tag machten sie sich von Kiew aus auf den Weg nach Deutschland. Dank ihres Hundes Chewbacca haben Larissa, Tanja, Lena und Lisa in der Prignitz ein Zuhause auf Zeit gefunden.