Seit Samstag, 16 Uhr, wird ein an Demenz erkrankter Pflegeheimbewohner in Bad Wilsnack vermisst. Laut Aussage der Polizeiinspektion Prignitz entfernte sich der 72-Jährige samt seiner zwei Krücken ausgehend von der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung und der Einsatz eines Fährtenhundes verliefen bislang negativ.

Der Gesuchte ist ungefähr 1,83 Meter groß und wiegt 91 Kilogramm. Beim Verschwinden soll er eine graue Hose und eventuell eine blaue oder rote Jacke getragen haben, wie auf „Prignitzer“-Nachfrage zu erfahren ist. Auffällig sei eine sichtbare Geschwulst am Hals. Der Mann sei Brillenträger.

Die Polizeiinspektion halte die Suche im Rahmen der Streifentätigkeit aufrecht, bittet die Bevölkerung aber um Mithilfe und Wachsamkeit. Wer Hinweise hat, kann sich an die Polizeiinspektion Prignitz unter der Nummer 03876 7150 wenden.