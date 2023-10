Nabu-Besucherzentrum Rühstädt Auf Entdeckungsreise gehen in die Vielfalt der Kulturlandschaft Von Martina Kasprzak | 09.10.2023, 16:13 Uhr Foto: Andreas Hurtig

Das Nabu-Besucherzentrum Rühstädt lädt am Wochenende zu zwei Veranstaltungen ein. Am Sonnabend geht es ums Thema Streuobstwiesen. Wie kann ich sie anlegen und pflegen? Am Sonntag heißt das Thema „essbare Wildfrüchte“.