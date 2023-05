Stephan Paul empfängt einmal im Monat die Kinder der evangelischen Kita Kreuz und Quer in der Stadtbibliothek in Bad Wilsnack. Foto: Gina Werthe up-down up-down Kostenlose Bildung Stadtbibliothek in Bad Wilsnack kann Bücher aus ganz Deutschland beziehen Von Gina Werthe | 11.05.2023, 16:27 Uhr

Was darf es sein? Krimi? Abenteuer? Liebesroman? Stephan Paul aus der Stadtbibliothek in Bad Wilsnack weiß, was seine Leserschaft mag, und erfüllt sogar exotische Wünsche.