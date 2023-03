Die Irish Folk Band „Serval Gents“ lässt bei kommenden Konzerten Altbekanntes und Neues erklingen. Archivfoto: Gents up-down up-down Konzertsaison in der Prignitz Serval Gents bringen Irish Spirit nach Schilde und Demerthin Von Inka Reblin | 09.03.2023, 14:57 Uhr

Die Prignitzer Irish Folk Band „Serval Gents“ lässt nach erfolgreichem Start in Meyenburg nun mit zwei weiteren Veranstaltungen am Sankt Patricks-Wochenende in Demerthin und Schilde ihre Konzertsaison Fahrt aufnehmen.