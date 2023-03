Das Bauvorhaben in der Straße Südpromenade wird verlängert. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Bad Wilsnack und Pritzwalk Es wird in der Südpromenade länger gebaut als geplant Von Anni Hintz | 15.03.2023, 09:09 Uhr

Seit dem 13. März kommt es in Bad Wilsnack in der Straße Südpromenade in Höhe des Eckgrundstücks Wittenberger Straße 1 zu Einschränkungen. Nun wird doch länger gebaut als geplant.