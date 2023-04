Stephany Steiner ist von Herz aus Physiotherapeutin in Breese. Sie blickt mit ihrem Team auf ein zehnjähriges Bestehen zurück. Foto: Gina Werthe up-down up-down Praxisjubiläum in Breese Stephany Steiner verrät, wie der Gang zum Physiotherapeuten vermieden werden kann Von Gina Werthe | 20.04.2023, 16:16 Uhr

Sie geht Rückenschmerzen auf den Grund: Am Mittwoch feierten Stephany Steiner und ihr Team das zehnjährige Bestehen ihrer Physiotherapie- und Hypnosepraxis in Breese. So soll es für sie weitergehen.