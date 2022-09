Fleischer Ronald Illner versorgte die Besucher des Stadfestes Bad Wilsnack mit Bratwurst. Der Groß Lübener will aber versuchen, einen Hofverkauf aufzuziehen. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Corona-Pandemie bringt das Aus Fleischer Illner musste Geschäft in Bad Wilsnack schließen Von Martina Kasprzak | 10.09.2022, 16:17 Uhr

Auf dem Stand in Bad Wilsnack bietet Ronald Illner Bratwürste an. Der Groß Lübener musste sich aus der Kurstadt mit seinem Geschäft zurückziehen. Er will aber versuchen, einen Hofverkauf aufzubauen.