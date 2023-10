Familienbetrieb aus Rühstädt Ohne die Ojinski GmbH bleiben Containerschiffe im Hafen Von Hanno Taufenbach | 16.10.2023, 16:35 Uhr Geschäftsführerin Jana Ojinski bespricht mit ihrem Kollegen Achim die nächsten Aufträge in der Fertigung. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Sie fertigen Teile für Schiffsmotoren und Kräne. In der Medizintechnik steckt Knowhow aus Rühstädt und in Brasilien laufen dank der Prignitzer Produktion riesige Generatoren. Jetzt investiert der Familienbetrieb Ojinski in innovative Technologie.