Die Bad Wilsnacker Innenstadt belebt sich wieder: Maklerin Isa Fiebak hat dort ein Immobilienbüro eröffnet. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Neueröffnung in Bad Wilsnack Ein neues Immobilienbüro für die Prignitz Von Caroline Hähnel | 27.12.2022, 11:55 Uhr

In Bad Wilsnack hat ein neues Immobilienbüro eröffnet. Die Berliner Maklerin Isa Fiebak bietet Immobilien in der Prignitz an.