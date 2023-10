Straßenfreigabe in Bad Wilsnack Ausbau abgeschlossen: Autos können nun ohne Staub oder Pfützen den Nelkenweg befahren Von Gina Werthe | 21.10.2023, 13:31 Uhr Am Freitag konnten Vertreter der Stadt, des Amtes, Anwohner und Vertreter der beteiligten Firmen den Nelkenweg in Bad Wilsnack offiziell freigeben. Foto: Gina Werthe up-down up-down

Am Freitag konnte der Nelkenweg in Bad Wilsnack offiziell freigegeben werden. Knapp drei Monate lang wurde die Straße ausgebaut. Das ist in der Zeit passiert.