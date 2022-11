Weissstorch Foto: Kai Horstmann up-down up-down Rühstädt will Störche retten Naturschützer sind alarmiert: Zahl der Jungtiere erreicht kritisches Niveau Von Kai Horstmann | 06.11.2022, 14:12 Uhr

Zwei Zahlen zeigen die Dramatik: 2013 gab es in Rühstädt 72 Jungstörche, in diesem Jahr nur 19. Die Population ist bedroht. Naturschützer wollen den Tieren helfen. Am Wochenende haben sie Horste repariert.