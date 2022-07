Handwerker in der Ferienzeit waren bisher ein gewohntes Bild in der Waldschule Breese. FOTO: Ronald Ufer up-down up-down Geld für Hortsanierung in Breese Anfrage ans Ministerium: Wo bleiben unsere Fördermittel? Von Ronald Ufer | 11.07.2022, 14:56 Uhr

In der Waldschule Breese müssen nach Schuljahresende umgeräumte Möbel wieder an ihren alten Platz. Der letzte Sanierungsschritt muss verschoben werden, über benötigte Fördermittel wird in Potsdam zu spät entschieden.