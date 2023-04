Mitglieder der Weisener Jugendfeuerwehr sind auf dem Spielplatz aktiv. Foto: Renè Hill up-down up-down Frühjahrsputz in Weisen Die Weisener Jugendfeuerwehr putzt den Spielplatz am Landhandel Von Renè Hill | 03.04.2023, 15:12 Uhr

Der Kulturausschuss der Gemeindevertretung Weisen hatte am Sonnabend zum Frühjahrsputz aufgerufen. Trotz des Regens folgten zahlreiche Bürger dem Aufruf, waren in Weisen und in Schilde aktiv.