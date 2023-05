Ein ganzes Dorf feiert: In Haaren kamen am Freitag etliche Menschen zusammen, um gemeinsam Musik zu hören, zu feiern, zu tanzen und das Festival „Krankenschwester Rock(t)“ zu genießen. Foto: Gina Werthe up-down up-down Festival in Haaren 400 Besucher versetzen ein ganzes Dorf bei Krankenschwester Rock(t) in Festival-Fieber Von Gina Werthe | 20.05.2023, 12:08 Uhr

Das Festival Krankenschwester Rock(t) konnte in Haaren seine 17. Auflage feiern. Doch auch hier macht sich die Inflation bemerkbar. Ob die Eintrittspreise auch im nächsten Jahr so beibehalten werden können, ist unklar. So stehen die Besucher dazu.