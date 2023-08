Dorffest in Krampfer Erfolgreiche Premiere für die Rasenmäher-Olympiade in Krampfer Von Renè Hill | 13.08.2023, 15:24 Uhr Louis (6 Jahre) und Oskar (9) Schröder aus Beak waren die jüngsten Teilnehmer bei der Rasenmäher-Olympiade in Krampfer. Foto: Renè Hill up-down up-down

Neuer Verein, neue Ideen. Das Dorffest in Krampfer soll sich von der Gestaltung her verändern. Am Sonnabend gab es die Premiere für die Rasenmäher-Olympiade. So verlief der Sommerabend in Krampfer.