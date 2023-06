Anne Pogodzik und ihre Tochter Luna hatten viel Spaß beim Slalom-Parcours mit Bobbycars. Foto: Paul Lukas Primke up-down up-down Erstes Kinderfest Weisen Kita-Kinder flitzen mit Bobbycars im Slalom um die Wette Von Paul Lukas Primke | 10.06.2023, 05:00 Uhr

Das erste Sportfest der Kindertagesstätte in Weisen soll nicht nur Kindern den Spaß an sportlichen Aktivitäten vermitteln, sondern auch den Zusammenhalt in der Gemeinde stärken.