Radwege in der Prignitz Lückenschluss zwischen Glöwen und der B 5 nicht in der Radwege-Bedarfsliste enthalten Von Renè Hill | 11.10.2023, 11:56 Uhr Solch einen straßenbegleitenden Radweg hätten die Plattenburger gern zwischen Glöwen und der B 5. Doch er ist nicht in der Bedarfsliste. Foto: Herbert Kempe

In Sachen Radwegebau hat die Prignitz vom Land Brandenburg nicht all zu viel zu erwarten. Das zeigt einmal mehr die Antwort des Landesbetriebes Straßenwesen. Doch etwas Hoffnung kommt auf mit Blick auf 2030. So könnte es etwas werden.