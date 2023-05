In Weisen kommt es zu Einschränkungen im Verkehr. Symbolfoto: Robert Michael/dpa/Archiv up-down up-down Prignitz Kurzfristige Straßensperrung aufgrund einer Havarie in Weisen Von Haley Hintz | 31.05.2023, 10:41 Uhr

In Weisen kommt es in der Straße An der Mühle infolge eines Kanaleinbruchs zu unerwarteten Verkehrseinschränkungen.