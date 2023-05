Was woanders nicht möglich ist, wenn Photovoltaikanlagen eine Fläche einnimmt, ist bei Agri-Solaranlagen möglich: die Doppelnutzung einer Fläche für Landwirtschaft und Energiegewinnung. Foto: Lilly Nielitz-Hart up-down up-down Agri-Solaranlage in Glöwen Das ist ein Schritt in die richtige Richtung Meinung – Renè Hill | 22.05.2023, 16:25 Uhr

Das Vorhaben Agri-Solaranlage in Glöwen droht an einer internen Regel der Gemeinde zu scheitern, Zwischen zwei Photovoltaikanlagen würde der Mindestabstand unterschritten. Eine Ausnahme muss her.