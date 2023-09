Besondere Klänge zum Erntedankfest In Weisen können wieder die Kirchenglocken erklingen Von Gina Werthe | 28.09.2023, 13:17 Uhr Nach erfolgreicher Sanierung des Glockenstuhls können in Weisen wieder die Kirchenglocken erklingen. Foto: Karl Zeranski up-down up-down

Rechtzeitig zum Erntedankfest können am Samstag nach zwei Jahren Ruhe wieder die Kirchenglocken in Weisen erklingen. In dieser Form will sich der Gemeindekirchenrat bei allen Unterstützern bedanken.