Die Jugendfeuerwehr Groß Breese hat beim „Frühjahrsputz“ ihren Übungsplatz gesäubert. Foto: Oliver Gierens up-down up-down Frühjahrsputz in der Gemeinde Einwohner befreien Breese von Fernsehern am Wegesrand Von Oliver Gierens | 26.03.2023, 12:08 Uhr

In Breese haben sich am Samstag rund 40 Einwohner am Frühjahrsputz beteiligt – und dabei einigen Unrat entdeckt.