Deutlich ist der gesunkene Wasserspiegel am Teich in Abbendorf zu erkennen. FOTO: Hanno Taufenbach Dorfteich in Gnevsdorf Bauarbeiten am Wehr bedrohen Fische in Abbendorf Von Hanno Taufenbach | 16.05.2022, 17:14 Uhr

Der Dorfteich in Abbendorf verliert Wasser. Grund ist das gezogene Wehr in Gnevsdorf. Dieses muss repariert werden. Abbendorfer kritisieren den Zeitpunkt der Arbeiten mitten in der Trockenperiode. Es gehe nicht anders, reagiert das Landesumweltamt.