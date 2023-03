Auch wenn der Müll im Gebüsch liegt, Kathrin Lockenvitz möchte, dass dieser ordentlich entsorgt wird. Sie ist sich nicht zu schade, dafür ins Gebüsch zu krauchen. Foto: Kai Horstmann up-down up-down Engagement für Gemeinde Breese Kathrin Lockenvitz ist eine Macherin in Sachen Umweltschutz Von Kai Horstmann | 23.03.2023, 12:18 Uhr

Kathrin Lockenvitz hat schon viel für ihre Gemeinde Breese getan und angeschoben. Am Sonnabend wird sie wieder im Einsatz sein. Sie erklärt, wieso ihr der Umweltschutz so am Herzen liegt.